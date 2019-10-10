В Новосибирске ввод жилья вырос на 26%

Ввод жилья в Новосибирске за девять месяцев 2019 года вырос на 26% к аналогичному периоду 2018 года. По данным минстроя Новосибирской области, в Новосибирске сдано 563 тыс. кв м жилья. – 9,4 тыс. квартир. Всего в регионе за этот период введено более 1 млн кв м жилья – 14,2 тыс. квартир. Рост составил 8,7%.

На долю введенного многоэтажного жилья в регионе пришлось 582,9 тыс. кв. м (+28,5% к аналогичному периоду прошлого года), при этом объем ввода малоэтажного жилья в регионе снизился на 9,8% к аналогичному периоду 2018 года – до 437,1 тыс. кв. м

В России Новосибирская область по объемам жилищного строительства за девять месяцев 2019 года заняла 11 место, в Сибирском федеральном округе по объему введенного жилья – первое место.

Оксана Павлова