Бывшего борца с коррупцией будут судить за передачу персональных данных

Прокуратура Новосибирской области отдала под суд бывшего оперативника подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД. По версии следствия, в августе-сентябре 2017 полицейский трижды получал в служебных базах информационного центра ГУ МВД России по Новосибирской области сведения о некоторых жителях города, которыми интересовался его приятель – бизнесмен из Москвы. Эти сведения предприниматель намеревался использовать при разрешении корпоративного конфликта и собирал информацию на оппонентов. Через мессенджер WhatsApp борец антикоррупционного отдела отправил ему их фотографии, серии и номера паспортов, адреса регистрации, контактные телефоны, данные о привлечении к уголовной и административной ответственности.

Как рассказали в региональной прокуратуре, в отношении полицейского возбудили уголовное дело. Ему предъявили обвинение по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лиц с использованием служебного положения). За каждое из совершенных преступлений бывшему стражу порядка грозит до четырех лет лишения свободы.

Константин Воронов