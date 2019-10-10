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Депутатом гордумы Барнаула стал чемпион мира по дзюдо

Гордума Барнаула признала депутатские полномочия чемпиона мира и Европы по дзюдо Ивана Нифонтова, сообщает пресс-служба представительного органа. На довыборах представитель «Единой России» победил по избирательному одномандатному округу №2. Он вошел в комитет по по бюджету, налогам и финансам, заняв вакантное место бывшего депутата Марата Жумадилова, который переехал в Москву.

Иван Нифонтов - призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по дзюдо, президент Алтайской региональной общественной организации «Федерация дзюдо Алтайского края».

Юлия Сасевич


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