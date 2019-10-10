Районные власти не смогли демонтировать медиафасад

Представители администрации Ленинского района сегодня в 2:30 ночи прекратили попытки начать демонтаж медиафасада на ТЦ «Айсберг» (ул. Попова, 16). В администрации не поясняют, почему было принято такое решение. По сведениям "Ъ-Прикамье", чиновники ожидают, что владелец медиафасада — ООО «Наружная цифровая реклама» (Татарстан) постарается в ближайшие дни обжаловать в суде решение о демонтаже. Оно было принято 17 сентября главой района и не было обжаловано.

Напомним, вчера вечером районные власти предприняли попытку демонтировать, по их версии, незаконно установленный медиафасад, но не смогли — подъезд к ТЦ оказался забаррикадированным автомобилями. Вызванный патруль ДПС решил в конфликт не ввязываться.