В Ростове на пенсионера завели уголовное дело за предоставление помещения для игры в покер

В отношении 70-летнего предпринимателя из Ростова возбудили уголовное дело о систематическом предоставлении помещения для незаконной организации и проведения азартных игр (ч. 1 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, с марта по май этого года подозреваемый систематически предоставлял двум жителям Ростова нежилое помещение, расположенное в одной из гостиниц на левом берегу Дона, для игры в покер вне игорной зоны.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на полное установление обстоятельств преступления.

Дарья Голякова