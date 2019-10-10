Приговор охраннику школы №127 может быть отменен

Прокуратура Пермского края внесла апелляционное представление на приговор Мотовилихинского суда в отношении охранника школы №127 Яны Галкиной. Сведения об этом появились на сайте суда. Прокуратура не согласна с переквалификацией судом деяний госпожи Галкиной и с вынесенным ей приговором. Дата рассмотрения представления в краевом суде пока не назначена.

Напомним, что, по версии следствия и гособвинения, госпожа Галкина оказывала на объекте услуги, не соответствующие требованиям безопасности. В частности, она в нарушение пропускного режима, установленного в школе и ее должностными инструкциями, 15 января 2018 года пропустила в здание школы бывшего ученика. Затем он вместе с учащимся 10-го класса напал на четвероклассников. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи, а позже нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы.

Госпожа Галкина вину не признала. В результате Мотовилихинский суд Перми переквалифицировал ее действия на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и приговорил ее к двум годам ограничения свободы.