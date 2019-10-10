Народный хурал Бурятии может вернуться к вопросу снижения доплат к пенсиям экс-чиновников

Депутат народного хурала Бурятии Михаил Гергенов, в 2016 году ставший одним из инициаторов снижения размера республиканских доплат к пенсиям бывших высокопоставленных чиновников, планирует снова разработать подобный законопроект. «Пусть випы поживут так, как живет „осчастливленный их неустанными трудами“ народ. Как моя старшая сестра, получающая 9000 руб. пенсии»,— написал господин Гергенов на своей странице в Facebook. В апреле 2016 года доплаты были снижены на 40%, в то время как авторы настаивали на 50%-ном сокращении. Позже выяснилось, что размер доплат урезается только с июня по декабрь 2016 года, а с 2017 года возвращается на прежний уровень. В 2016 году в Бурятии была почти тысяча пенсионеров, получающих такие выплаты. В результате снижения их размера в течение семи месяцев в республиканском бюджете сэкономлено 41,6 млн руб. Всего же на доплаты к пенсиям бывших чиновников на 2016 год изначально было заложено 272 млн руб. Законопроект тогда поддержали 37 депутатов, двое были против, 17 не голосовали. Перед сессией возле здания Хурала прошел несанкционированный митинг. На крыльце выстроились люди с лозунгами «ВИП-пенсии — позор для дотационной республики» и «Долой ВИП-пенсии».

Екатерина Еременко