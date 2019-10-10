«Кудряшовский» на мясо

Сибирская аграрная группа приобрела «Кудряшовский мясокомбинат» и АО «Кудряшовское», входившие в холдинг «Копитания». Эксперты оценивают примерную стоимость обоих активов в 3,3 млрд руб. и 7,3 млрд руб. соответственно. Несмотря на перепроизводство свинины в РФ, сделка выглядит своевременной, учитывая рост экспорта продукции в страны Азии, говорят аналитики.

Сибирская аграрная группа (САГ, Аграрная группа, Томская область) приобрела 100% в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и 100% АО «Кудряшовское». Ранее активы входили в московский холдинг «Копитания». В августе ФАС одобрила приобретение Сибирской аграрной группой этих активов. В «Копитании» не стали комментировать сделку. В САГ «Ъ» сообщили, что в планах компании введение нового мясоперерабатывающего комбината на базе «Кудряшовского» с возможностью производить 2 тыс. т колбасной продукции в месяц. «На АО «Кудряшовское» будет достроена и запущена третья очередь свинокомплекса и построены дополнительные откормочные корпуса. Кроме этого, на первой очереди эксплуатации производство свинины возрастет с 30 до 50 тыс. т», - сообщили в компании. Сделать это планируется за счет увеличения эффективности производства благодаря санации предприятия с полной его остановкой либо путем планомерной реконструкции отдельных корпусов с заменой имеющейся генетики PIC на более продуктивную генетику DanBred, рассказали в Аграрной группе. «Конкретное решение по способу увеличения объемов производства будет принято после санитарно-ветеринарного аудита предприятия», - уточнили в компании.

«Кудряшовское» является самым крупным специализированным свиноводческим хозяйством Новосибирской области. В прошлом году «Кудряшовское» привлекло 3,8 млрд руб. кредита Россельхозбанка на строительство третьей очереди свинокомплекса. Как ранее комментировал этот проект министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко, в результате производство товарных свиней в комплексе должно вырасти с 380 тыс. до 530 тыс. голов, а производство мяса — увеличиться на 40% - до 69 тыс. т. Вывести комплекс на проектную мощность планировалось в первом квартале 2021 года.

АО «Кудряшовское» создано в 1999 году, входило в агропромышленный холдинг «Копитания», основным владельцем которого, по данным «СПАРК-Интерфакс», является Александр Рогожин (95%). В 2018 году «Кудряшовское» получило выручку в размере 5 млрд руб., чистую прибыль — 1,1 млрд руб. Кудряшовский мясокомбинат – 7,1 млрд руб. и 36,5 млн руб. соответственно.

За последние полгода это второе крупное приобретение САГ. В июне группа приобрела свинококмплекс в Кемеровской области СПК «Чистогорский», а также свиноводческий цех и 5 тыс. га пахотных земель ОАО «Славино». Потенциальные производственные мощности объединенных свинокомплексов составляют 15 тыс. свиноматок в год. Компания сообщала, что в результате санации и реконструкции, объемы производства к концу 2020 года составят до 45 тыс. т свинины в год. Сейчас, по данным самой компании, Сибирская агарная группа является крупнейшим производителем свинины за Уралом. По итогам 2019 года совокупный объем производства всех предприятий группы составит 240 тыс. т свинины в год.

В составе холдинга «Сибирская аграрная группа» свинокомплексы в Кузбассе, Свердловской, Тюменской, томской областях, Красноярском крае и в Бурятии, птицефабрика в Томской области, пищевой комбинат в Екатеринбурге, мясокомбинаты в Томске и Кузбассе, комбикормовый завод в Томской области. Общий объем производства свинокомплексов по итогам 2018 года составляет 152 тыс. т свинины в живом весе. В 2018 году выручка АО «Аграргная группа» составила 8,8 млрд руб., чистая прибыль — 2,1 млрд руб. Основной владелец — Андрей Тютюшев, у которого 50,1%.

По приблизительным оценкам сумма сделки по покупке АО «Кудряшовское» может составить от 5,9 до 7,3 млрд руб., говорит аналитик «Финама» Алексей Коренев. Сумма сделки по продаже Кудряшовского мясокомбината - в диапазоне 2,7 - 3,35 млрд. руб. «Однако реальная цена может зависеть от срочности покупки, дополнительных условий в договоре. Многие российские компании сегодня недооценены и могут стоить, по мнению независимых экспертов, в 1,5-3 раза дороже. Покупать сейчас выгодно», – говорит он.

Доля САГ на российском рынке сейчас не превышает 3%, после покупки активов «Копитании» доля САГ вряд ли превысит 5%-й барьер, говорит партнер консалтингового направления компании «Вальтер Констракшн» Анастасия Владимирова. По ее данным, на активы «Копитании» в Новосибирской области приходилось до 29% от всего объема производства свинины. Сейчас САГ входит в десятку крупнейших производителей свинины, говорит партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев. Свиноводы укрупняются — это общая тенденция, характерная для регионов России, говорит директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова: «Рентабельность в отрасли снижается, и собственники, которых не устраивает эта новая реальность, избавляются от активов. Те, кто готов наращивать собственную компетентность в эффективном управлении активами, наоборот, увеличивают свою долю на рынке для повышения устойчивости своих предприятий, в том числе благодаря эффекту масштаба».

В России уже не первый год наблюдается перепроизводство свинины и есть проблемы сбыта готовой продукции, говорит Анастасия Владимирова. Однако за счет возможностей по сбыту «Копитании» внутри страны, а также вариантов выхода по сбыту за рубежом (Китай, Монголия) и стран Таможенного союза, сделка выглядит все же своевременной, говорит эксперт. Сибиряки внимательно смотрят на китайский рынок, который до недавнего времени был закрыт для российских производителей, говорит Алексей Коренев. «Для поставок из РФ птицы этот рынок уже открылся, по свинине тоже хорошие перспективы. Не исключено, что САГ ориентируется на поставки в будущем продукции в Китай, учитывая короткое логистическое плечо, хороший спрос и сравнительно низкие издержки при производстве свинины», — считает он. За последние два года продажа свинины на экспорт в убойном весе выросла с 88 тыс. т в 2017 году, до 102 тыс. тв 2018. Рост составил более 15%, говорит Герман Шеховцев.

Оксана Павлова