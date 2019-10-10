Экспедитор логистической компании получил условный срок за кражу гаджетов

В Новосибирске состоялся суд над экспедитором логистической компании, который обвинялся в хищении имущества, принадлежащего ООО «ДНС Ритейл». Об этом «Ъ» рассказал гособвинитель, заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов.

По версии следствия, в январе 2019 года экспедитор получил в аэропорту Толмачево и доставил на склад ООО «ДНС Ритейл» партию сотовых телефонов и аксессуаров. Пару коробок с товаром, которые грузчики забыли в его фургоне, обвиняемый похитил. Ущерб от кражи 115 телефонов китайского производства в комплекте с аксессуарами компания оценила в 470 тыс. руб.

Как указывается в деле, 75 телефонов экспедитор продал оптом на рынке за 100 тыс. руб., один подарил жене. Остальные гаджеты у него изъяли полицейские, которые возбудили уголовное дело о краже в крупном размере (ст. 158 УК РФ). Поскольку экспедитор признал вину, полностью возместил собственнику ущерб, суд счел возможным назначить ему условный срок.

Константин Воронов