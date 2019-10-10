Кузбасс и Тыва лидируют в РФ по смертности трудоспособного населения

Кемеровская область и республика Тыва вошли в тройку регионов России с максимальным уровнем смертности населения в трудоспособном возрасте (16–54/59 лет) в 2018 году. Такие данные опубликованы в октябрьском номере «Мониторинга экономической ситуации в России» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара. В Кузбассе этот показатель составил 704 человека на 100 тыс. населения соответствующего возраста, в Тыве – 683. На первом месте – Чукотский автономный округ (955 на 100 тыс. населения).

Регионы с наименьшим уровнем смертности трудоспособного населения – Ингушетия (142), Дагестан и Чечня (по 166), Кабардино-Балкария (284). В исследовании отмечаются «позитивные тенденции по показателям продолжительности жизни, а также по снижению младенческой смертности. «Однако рост числа умерших при продолжающемся сокращении числа родившихся усугубляет естественную убыль населения», отмечают авторы исследования. На динамику оказывают влияние изменения возрастной структуры населения страны (увеличение доли пожилых людей в населении сказывается и на росте числа умерших).

В 2018 году средняя продолжительность жизни в РФ составила 67,8 лет у мужчин, 77,8 – у женщин.

Юрий Зуев