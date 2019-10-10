Ростов-на-Дону возглавил рейтинг «Авито» по стоимости готового бизнеса

Самый дорогой готовый бизнес в России продается в Ростове-на-Дону, показало исследование «Авито» за третий квартал, с которым ознакомился РБК. Здесь компанию можно будет приобрести примерно за 4,5 млн руб. Москва оказалась на втором месте: стоимость готового бизнеса в столице оценивается в 4,4 млн руб. Всего в рейтинге представлено 23 города.

Стоимость готового бизнеса за год выросла в 11 городах. Больше всего цены выросли в Ижевске (+55%), Казани (+34%) и Тольятти (+31%). В 12 городах наоборот наблюдается снижение: заметнее всего в Саратове (–31%), Тюмени (–25%) и Новосибирске (–24%).

Больше всего покупатели интересовались компаниями в сфере услуг (31%), торговыми предприятиями (23%) и заведениями общепита (16%). Популярностью также пользуются сельское хозяйство и производство.

Наиболее доступным видом готового бизнеса эксперты назвали интернет-магазин. Его средняя стоимость выросла на 12% за год и составила в среднем 630 тыс. руб. Самый дорогой вид бизнеса — сельское хозяйство, его стоимость оценивается в 10 млн руб.

В целом спрос на готовый бизнес увеличился на 6%, предложение — почти на 10%. Средняя стоимость готового бизнеса снизилась на 3,7%, до 3,2 млн руб.