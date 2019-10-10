ФАС России подозревает сговор между «РусГидро» и новосибирской стройкомпанией

ФАС РФ сообщила о признаках сговора ООО СК «Стройлайн» с заказчиком торгов - ПАО «РусГидро». Контролирующий орган возбудил дело по признакам создания заказчиком торгов на выполнение строительных работ на Саяно-Шушенской ГЭС им. Непорожнего преимущественных условий для ООО СК «Стройлайн» (п.1 ч.1 ст.17 закона о защите конкуренции). Признаки сговора, как сообщает ФАС, выявлены на основании анализа материалов уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 178 УК (Ограничение конкуренции). Уголовное дело было возбуждено следственным управлением МВД по Республике Хакасия. О каких именно контрактах между «Стройлайн» и «Русгидро» идет речь в ФАС не уточняют.

Как следует из данных «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Стройлайн» зарегистрирована в Новосибирской области. Компания заключала контракты с «РусГидро» в 2015 году на 578,1 млн руб., в 2016 году на 682,3 млн руб., в 2017 на 49 млн руб., в 2018 году – 189,5 млн руб.

Оксана Павлова