Назначен и.о. гендиректора «Пермского порохового завода»

Олег Миргородский, возглавлявший ФКП «Пермский пороховой завод» с 2014 года, назначен приказом минпромторга и.о. руководителя предприятия. В этом статусе он пробудет до подведения итогов конкурса на должность гендиректора. Напомним, 29 сентября завершился срок действия контракта у господина Миргородского. Как рассказывали собеседники „Ъ-Прикамье“, 24 сентября он прошел аттестацию в минпромторге. При этом источники затруднились сообщить, будет ли он участвовать в конкурсе. Они отмечали, что итоги конкурса зависят от согласованности позиций представителей минпромторга, военно-промышленной комиссии при правительстве РФ и «Ростеха», а также их аппаратного веса.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпускает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиаракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферические пороха для стрелкового оружия. Смесевое твердое топливо является ключевым компонентом для производства ряда изделий. Гражданский дивизион представлен промышленными взрывчатыми веществами, дорожными и фасадными красками, акрилатами, полиуретанами. Олег Миргородский руководит предприятием с 2014 года. Ранее он занимал должность заместителя генерального директора ОАО «Новосибирский механический завод „Искра“».