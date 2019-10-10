СКР возбудил уголовное дело после гибели шахтера в Кузбассе

Следственный комитет России (СКР) по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту смерти проходчика на шахте «Сибирская» в сентябре этого года, сообщила пресс-служба следственного управления регионального СКР по Кузбассу.

По версии следствия, 41-летний проходчик выполнял работы по креплению подземной выработки в забое. Рабочий находился рядом с комбайном, когда произошло включение механизма, мужчину затянуло в отбитую горную массу. Коллеги, увидев произошедшее, выключили комбайн и сообщили руководству. Сотрудники МЧС подняли тело на поверхность.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В ходе расследования будет устанавливаться, в исправном ли состоянии находился комбайн, соответствовало ли его нахождение в указанном месте требованиям безопасности. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Юрий Зуев