Минэк края нашел семь площадок для McDonalds в Перми

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, вчера на совещании в руководстве края обсуждалось социально-экономическое развитие Перми. В рамках совещания глава минэка Максим Колесников назвал представителям администрации города семь мест для размещения ресторанов быстрого питания сети McDonalds. По данным „Ъ-Прикамье“, площадки находятся на периферии города, в частности в Кировском, Орджоникидзевском и Дзержинском районах.

По данным „Ъ-Прикамье“, не по всем площадкам минэк получил одобрение властей города, которые увидели другие перспективы их использования. Поэтому стороны решили собраться еще раз.

В минэке не стали комментировать совещание, назвав его внутренним. Представители пресс-службы Перми также воздержались от комментариев.

Напомним, ранее правительство края и McDonalds подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого сети обещано содействие в развитии.

Напомним, McDonalds работает в Перми с 2011 года, сейчас у компании четыре ресторана: в зданиях ЦУМа и ТРК «Семья», а также в двух отдельно стоящих зданиях по ул. Мира, 37а и ул. Попова, 58б.