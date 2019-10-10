Пять воронежских проектов «Эконивы» получили статус особо значимых

Экспертный совет по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области включил в перечень особо значимых проектов (предполагает предоставление льгот) пять проектов молочной группы «Эконива» Штефана Дюрра. Об этом сообщили в облправительстве.

Три животноводческих комплекса на 2,8 тыс. коров каждый (с площадками на 4 тыс. голов молодняка) уже введены в эксплуатацию в Бобровском, Лискинском и Аннинском районах. Мощность каждого объекта - 65 т молока в сутки.

Еще одна ферма строится. Это комплекс «Озерки» в Бутурлиновском районе на 3,3 тыс. голов и площадкой для молодняка на 3,6 тыс. голов. Его мощность - 75 т в сутки. Кроме того, в селе Коршево Бобровского района заработал комбикормовый цех на 10 т в час: этот проект тоже включен в перечень особо значимых.

Олег Мухин