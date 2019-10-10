Работа согреет

Бюджетные учреждения с 2021 года сократят потребление воды и энергоресурсов — установить показатели по их снижению Белый дом предписал главным распорядителям бюджета с учетом рекомендаций Минэкономики. Сокращение бюджетных расходов на тепло, энергию и водоснабжение предусмотрено планом повышения энергоэффективности экономики — он же требует сокращения энергоемкости ВВП к 2025 году на 12%.

Белый дом опубликовал вчера проект постановления правительства, устанавливающий для бюджетных организаций требования по снижению энергопотребления. Документ обязует главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС) до 1 июля 2020 года установить для подведомственных организаций целевой уровень по снижению потребления воды и энергоресурсов — газа, тепла, мазута, угля, дизеля и иного топлива. При определении целевых показателей ГРБС должны учитывать суммарный объем энергопотребления таких организаций и ориентироваться на методические рекомендации Минэкономики — их ведомство должно подготовить на основании энергообследований и деклараций о потреблении до 31 марта 2020 года.

Целевой уровень снижения потребления ресурсов будет установлен в 2021 году на три года — после чего ГРБС предписывается регулярно актуализировать его, а базовым при расчете показателей считать год, предшествующий очередному бюджетному периоду.

Как следует из документа, достигать показателей организации должны за счет мероприятий программ энергоэффективности — вплоть до заключения энергосервисных контрактов при отсутствии бюджетного финансирования.

Разработать предложения по упрощению доступа госучреждений к инструменту Минэкономики должно было еще в 2018 году в соответствии с комплексным планом повышения энергоэффективности экономики России (см. “Ъ” от 24 апреля 2018 года).

Напомним, разработанный правительством комплексный план по перезапуску программ повышения экономии ресурсов предусматривает сокращение совокупных расходов бюджетной сферы на электроэнергию на 7,7 млрд руб. к 2025 году по сравнению с 107,3 млрд руб. в 2016-м, на теплоснабжение — на 18,4 млрд руб. (177,5 млрд руб. в 2016-м). При этом правительство ожидает снижения энергоемкости экономики ВВП РФ на 12% к 2025 году. Снижения показателя к 2020 году на 40% в сравнении с 2007 годом требовал во время своего президентского срока Дмитрий Медведев — при этом за десять лет энергоэффективность выросла лишь на 13%, отмечал ранее бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Минэкономики предлагало внести показатели энергоемкости в KPI губернаторов — учитывать динамику расходов бюджета на энергию и тепло, а также энергоемкость валового регионального продукта. Чтобы стимулировать к экономии ресурсов непосредственно государственные и муниципальные учреждения, ведомство предлагало сократить им бюджетные ассигнования для оплаты коммунальных ресурсов и услуг (см. “Ъ” от 5 марта).

Отметим, что действующий закон о повышении энергоэффективности при достижении целевых показателей и привлечении внебюджетных источников финансирования в энергосберегающие проекты разрешает государственным и муниципальным учреждениям распределять сэкономленные на оплате коммунальных услуг средства на другие цели организации — ГРБС при этом сокращать финансирование не должны.

Диана Галиева