Власти Ленинского района пытаются демонтировать медиафасад на «Айсберге»

Городские власти сегодня вечером предприняли попытку демонтировать медиафасад на ТЦ «Айсберг». По данным «Ъ-Прикамье», основанием стало распоряжение главы Ленинского района Александра Козенкова от 17 сентября.

Подрядная организация прибыла к ТЦ «Айсберг», но сейчас не может приступить к демонтажу, так как подъезды к нему были заблокированы припаркованными авто. Сотрудники администрации района вызвали полицию.

Основное разбирательство вокруг медиафасада проходит в арбитражном суде, где владелец рекламной конструкции - ООО «Цифровая наружная реклама» из Татарстана - оспаривает предписание департамента экономики администрации Перми о демонтаже рекламной конструкции. 19 сентября арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление ООО «Цифровая наружная реклама» об обеспечительных мерах.

Однако собеседник в администрации Ленинского района отметил, что районное распоряжение не было обжаловано владельцем конструкции и было выпущено раньше.

Напомним, ранее мэрия выдала разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг» на ул. Попова, 16, а спустя некоторое время аннулировала это разрешение, аргументировав свои действия тем, что рекламная конструкция не соответствует понятию «медиафасада», также предпринимателю было выдано предписание о демонтаже конструкции.