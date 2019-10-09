В США сотрудник спецслужб арестован за передачу секретной информации журналистам

Сотрудник разведывательного управления Министерства обороны США обвиняется в передаче секретных материалов о системе вооружений неназванного иностранного государства двум журналистам в 2018 и 2019 годах. Как сообщает со ссылкой на заявление Министерства юстиции США The Hill, поздреваемый, 30-летний Генри Кайл Фриз, арестован.

В обвинительном заключении говорится, что господин Фриз, предположительно, состоял в романтических отношениях с одним из двух журналистов, которым передавал данные. В случае признания господина Фриза виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Министерство юстиции заявило, что не будет публично идентифицировать журналистов, средства массовой информации, в которых они работают, и страну, систем вооружений которой касалась информация. В документах, которые рассмотрел суд в штате Виргиния, говорится, что ФБР перехватывало телефонные разговоры господина Фриза и имело доступ к его личной переписке с журналистами в соцсети Twitter. Сам он был задержан во вторник, 8 октября, когда прибыл на рабочее место.