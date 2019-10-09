«Суд не счел эксперимент доказывающим»

В среду Московский городской суд рассматривал апелляцию на приговор Кириллу Жукову, ранее приговоренному к трем годам заключения. По версии следствия, он 27 июля попытался сорвать шлем с сотрудника Росгвардии, чем якобы причинил тому физическую боль. Кирилл Жуков вину не признает, а защита обвиняемого продемонстрировала в суде доказательство, что росгвардеец не пострадал. Подробности заседания суда рассказал в прямом эфире корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

Доказательством, по мнению защиты — адвоката Кирилла Жукова Светланы Байтуриной, — должен был стать результат эксперимента, назовем его судебно-следственным, поскольку происходил он непосредственно в рамках заседания. Светлана Байтурина нашла точно такой же шлем, как те, которыми экипируют росгвардейцев и сотрудников полиции для борьбы с массовыми беспорядками, и продемонстрировала следующий жест, из-за которого Кирилла Жукова обвинили в применении насилия к сотруднику власти. Это жест, которым он, по мнению одних, пытался сорвать шлем, по мнению других, просто пытался поднять забрало — прозрачный визор. Светлана Байтурина продемонстрировала, когда подбородный ремень этого шлема застегнут, и если ударить по забралу так, как пытался сделать это Жуков, то забрало просто откроется. Если этот подбородочный ремень не застегнут, тогда весь шлем съедет на затылок своего хозяина.

По версии обвинения, росгвардеец испытал боль как раз от этого подбородочного ремня, который якобы врезался ему в шею и чуть ли не грозил его задушить. Светлана Байтурина просто на практике продемонстрировала, что, как бы ни был застегнут этот ремень, в любом случае он никакой серьезной физической боли росгвардейцу доставить не мог.

И суд, несмотря на то, что согласился все это посмотреть, в финале отказался приобщать к делу результат эксперимента.

Суд не счел его доказывающим и высказал мнение, что эксперимент не имеет достаточного отношения к сути дела, чтобы приобщить его к материалам.

Жуков участвовал в заседании с помощью видеосвязи и комментировать, конечно, не мог, но у него была возможность выступить с последним словом, в котором он заявил, что будет считать несправедливым любое решение суда, кроме оправдательного приговора. В конце, когда был оглашен приговор, и суд оставил решение нижестоящей инстанции в силе, судья задал вопрос Жукову, понятен ли ему приговор. На что Жуков ответил: «Понятен, ваша честь, если можно вас так назвать».

На заседание пришло достаточно много журналистов и просто сочувствующих, насколько мне известно, была организована трансляция в одном из залов Мосгорсуда.

Поддержкой это назвать сложно, поскольку сам Жуков не присутствовал в суде, а из изолятора принимал участие с помощью видеосвязи. Он в любом случае не видел публику в зале.

Насколько я понимаю, при использовании этой видеосвязи те, кто участвует в заседании из следственного изолятора, на экране видят или судью, или, может быть, стол адвокатов или прокуроров, но точно не публику.