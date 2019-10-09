Бывший мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу по УДО

Верховный суд Дагестана оставил без изменения решение Кировского районного суда Махачкалы, заменившего бывшему мэру Мусе Мусаеву неотбытую часть наказания штрафом 280 тыс. руб. Отбыв меньше половины назначенного ему четырехлетнего срока, господин Мусаев выйдет на свободу условно-досрочно.

Напомним, Муса Мусаев был задержан в январе 2018 года, а в октябре прошлого года Советский районный суд Махачкалы приговорил его к четырем годам колонии общего режима, признав виновным в превышении должностных полномочий.

Его дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый пошел на сделку со следствием и содействовал расследованию преступлений.

Господин Мусаев был обвинен в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 и четыре эпизода по ч. 2 ст. 286 УК РФ). Пять эпизодов дела касались незаконной продажи земельных участков физическим и юридическим лицам.

В августе этого года Кировский районный суд Махачкалы частично удовлетворил ходатайство защитника Мусы Мусаева о замене ему неотбытой части наказания штрафом в размере 280 тыс. руб. При этом суд оставил в силе приговор в части дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Прокуратура Дагестана это постановление обжаловала, однако Верховный суд республики оставил решение суда первой инстанции без изменения.

О приговоре Мусе Мусаеву читайте в публикации “Ъ” «Экс-мэра Махачкалы приговорили по-тихому».

Юлия Рыбина, Махачкала