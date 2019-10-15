Тест тесту рознь

Российская фармкомпания «Генериум» сообщила о заключении соглашения с английской компанией «Оксфорд Иммунотек» о производстве новейшего лабораторного теста T-SPOT, применяемого для диагностики туберкулеза. Среди инфекционных болезней туберкулез занимает первое место в мире по смертности, опережая ВИЧ-инфекции, и входит в десятку заболеваний, чаще всего становящихся причиной смерти. При этом туберкулез считается излечимой болезнью.

Фактор смерти

C конца 1990-х годов Россия входит в число стран мира с высоким бременем туберкулеза. После распада СССР развалилась лучшая в мире советская противотуберкулезная служба. «Пик проблем пришелся на начало 2000-х годов»,— говорит Ирина Васильева, доктор медицинских наук, директор Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава России.





Ситуацию осложнили два фактора: отсутствие в России современных антитуберкулезных препаратов и рост числа ВИЧ-инфицированных пациентов, которые наиболее подвержены заболеванию туберкулезом. Наибольшее число туберкулезных пациентов выявлено на Дальнем Востоке, в Республике Тыва, Сибирском и Уральском округах.

С конца 2990-х годов государство стало принимать правительственные программы по борьбе с туберкулезом. Сейчас смертность от туберкулеза в стране снижается более чем на 10% в год. Сейчас фиксируется 44,4 туберкулезного больного на 100 тыс. населения, тогда как в начале 2000-х их было 97.

На 100 тыс. детей сейчас приходится 8,3 больного туберкулезом. В 2010-м было 19,4. Ежегодно в мире туберкулез уносит 250 тыс. детских жизней. В России в минувшем году умерли лишь девять детей. Валентина Аксенова, доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией туберкулеза у детей и подростков Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, главный внештатный детский специалист-фтизиатр Минздрава, отмечает: «Смертность низкая потому, что даже во время перестройки, когда были свернуты многие программы профилактики, диагностики и лечения, вакцинация проходила в полном объеме. Вакцину БЦЖ получали до 90–95% всех новорожденных».

БЦЖ

БЦЖ (сокр. от бацилла Кальмета—Герена, фр. Bacillus Calmette—Guerin, BCG) — самая старая вакцина против туберкулеза, проверенная не на одном поколении. БЦЖ — вакцина, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки (Mycobacterium bovis), которая, будучи выращенной в искусственной среде, практически утратила вирулентность для человека. БЦЖ — единственная доступная на 2018 год противотуберкулезная вакцина. Она относительно безопасная, недорогая и требует лишь одной инъекции. Вакцина БЦЖ также обладает доказанной эффективностью в борьбе с проказой и, по неполным данным, защищает от язвы Бурули и других нетуберкулезных микобактериозов. Кроме того, она используется при лечении рака мочевого пузыря. Цель ее не та, что у вакцины против оспы,— сделать прививку младенцу и стопроцентно гарантировать, что теперь он не заболеет оспой. Задача БЦЖ — ограничить туберкулезный процесс на уровне лимфатической системы, не дать развиться тяжелым генерализованным формам, которые приводят к смерти. Вот почему в стране нет туберкулезного менингита, костного туберкулеза — от них защищает БЦЖ. К прививке много претензий, главная из которых — это живая вакцина. Сегодня ученые работают над более эффективной прививкой, но все равно пока это будет живая вакцина. Хотя в идеале нужна инактивированная.

Сейчас в стране вновь налажено раннее выявление туберкулеза и проводится скрининговое обследование детского населения. Но все же прививку БЦЖ получили всего 81,2% детей. Одна из причин неполного охвата вакцинацией — антипрививочное движение. Половина больных детей — в возрасте до 6–7 лет. Как правило, они сидят дома с родителями и не посещают детские учреждения. Показатели заболеваемости среди школьников снижаются быстрее.

На ранней стадии

Российская фармкомпания «Генериум» производит и диаскинтест. Что лучше для диагностики — проба Манту (БЦЖ) или диаскинтест? Задачи у них разные. Проба Манту нужна для отбора на прививку, а диаскинтест необходим для раннего выявления туберкулеза. В России принят такой порядок: пробу Манту делают дошкольникам, а детям постарше — диаскинтест. Его следует проводить ежегодно. Диаскинтест — оптимальный вариант скрининга, поскольку, в отличие от пробы Манту, он не вызывает аллергической реакции. Детям до 8 лет врачи вынуждены оставить пробу Манту. Она, в отличие от других методов, позволяет увидеть реакцию не только на туберкулез, но и на вакцину БЦЖ, а значит, провести отбор на прививку: найти тех детей, которым нужна ревакцинация. В случае сомнительной пробы все равно должен проводиться диаскинтест.

Или же надо применять альтернативные методы диагностики: T-SPOT, квантифероновый тест. Если тесты положительные, то следующий шаг — это направление ребенка на мультиспиральную компьютерную томографию для того, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз «туберкулез». Кстати, флюорография не сможет выявить туберкулез на ранней стадии: изменения в легких размером менее 1 см на ней не видны. Согласно статистике, по флюорограмме выявляется лишь 0,6% заболевших, тогда как с помощью диаскинтеста и последующей мультиспиральной компьютерной томографии — 10%. Если обнаружить болезнь на уровне латентной инфекции и провести профилактическое превентивное лечение — курсы химиопрофилактики, то ребенок не заболевает туберкулезом. И даже — что очень успокаивает и радует родителей -– может посещать детский сад и школу.

Заплати и живи

T-SPOT — это тест для экспресс-анализа крови на наличие туберкулезной инфекции, также известного как анализ секреции гамма-интерферона (IGRA), говорит генеральный директор компании «Генериум» Дмитрий Кудлай. Его точность выше 95%. При его выполнении не наблюдается положительной реакции, какую вызывает вакцина БЦЖ, не влияет на него и большинство клинических состояний, связанных с иммунодефицитом. T-SPOT включен в клинические рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) по диагностике латентной туберкулезной инфекции.

За T-SPOT, в отличие от диаскинтеста и пробы Манту, родителям маленького пациента придется платить самим. Сейчас тест стоит около 6,5 тыс. руб. После того как выпуск наборов для теста начнется на российской линии во Владимирской области, цена предположительно снизится на 30–40%, говорит Дмитрий Кудлай.

Этот тест назначается, если предыдущие пробы не дали несомненного результата, привлекателен он и для родителей, которые по разным причинам не хотят делать ребенку внутрикожную пробу. Для экспресс-анализа нужна всего капля венозной крови.

Светлана Чечилова