Мутко заявил о бессмысленности запрета точечной застройки

Вице-премьер России Виталий Мутко считает, что на данный момент запрещать точечную застройку в России бессмысленно из-за существующих стандартов развития территории.

Ранее сегодня, 9 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин предложил запретить в России точечную застройку и создать рабочую группу, которая занялась бы разработкой законодательства о точечной постройке высоток в городах. «С одной стороны, не уродовали исторический центр и те части городов, где нет этих высоток,— сказал он (цитата по "РИА Новости").— А с другой стороны, мы людей убережем от проблем, потому что у нас под эти высотки не рассчитаны ни вода, ни дороги, ни транспортное сообщение, нет мест в детских садах рядом с этими высотками, нет мест в школах, поликлиниках».

«Сегодня одними только запретами проблемы жилищного строительства сложно решить. Все-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов РФ: есть полномочия муниципальные, субъектовые, все-таки есть генеральный план застройки территорий»,— заявил в ответ господин Мутко.

Вице-премьер добавил, что очень важно определять по стандартам комплексного освоения территорий, что такое микрорайон, какая должна быть этажность домов, структура жилья, территория и места для парковок. «Все это внесено в стандарты развития территорий, мы их сегодня разработали. По нашим планам мы их хотим за 2020 год в документальном плане "обкатать" на ряде субъектов, и до 2021 года сделать обязательными. Тогда вопросы сами собой отпадут»,— сказал он.