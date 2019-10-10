Природу ставят под надзор

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил сформировать отдельное ведомство регионального государственного экологического надзора, которое будет подчинено непосредственно главе региона. Планируется, что инспекторов в штате нового ведомства станет больше в два раза в сравнении с их прежним количеством в министерстве. Четырнадцать лет назад уже создавался комитет гос­эконадзора, однако в 2013 году ведомство было реорганизовано и объединено с минприроды. Эксперты отмечают, что эффективный экологический контроль возможен только в одном случае — когда эта служба полностью отделена от влияния и контроля соответствующего министерства.

В понедельник на аппаратном совещании губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил о преобразованиях, которые ждут региональное минприроды. По его словам, госэконадзор будет подчиняться непосредственно главе региона. Возглавит госэконадзор Гульнара Рахматулина, которая сегодня занимает пост заместителя министра природы и цикличной экономики. Ей же Сергей Морозов и поручил представить конкретные предложения подготовить основные документы нового ведомства.

По словам руководителя государственно-правового управления администрации губернатора Алексея Преображенского, преобразование запланировано в рамках начинающейся реформы системы управления регионом. По его словам, пока никаких конкретных документов о реформировании нет, «сначала будет указ губернатора о реформировании министерства и выделении из него службы, комитета или агентства, потом на его основании будут разрабатываться положение о подразделении, расчеты численности, документы о разделении полномочий и материальном обеспечении», на это может уйти несколько месяцев.

Госпожа Рахматулина пояснила „Ъ“, что инициатива создания гос­эконадзора исходит непосредственно от самого губернатора. Пока, по ее словам, окончательно принципы и сроки реорганизации деятельности будущего ведомства не определены, однако уже известно, что количество инспекторов будет увеличено в два раза — теперь их станет 10 человек вместе с руководителем главным региональным государственным инспектором, кроме того, будет использован так называемый кустовой метод надзора, когда инспекторы будут закреплены за определенными территориями, «они не будут сидеть в городе, а станут непосредственно работать на местах». По мнению Гульнары Рахматулиной, востребованность новой структуры связана с тем, что «за последние два года количество нарушений растет, есть серьезные нарушения в недропользовании, уже возбуждено два уголовных дела, растет количество жалоб от населения», и увеличение штата позволит во многом решить часть этих проблем. Она также пояснила, что сейчас во многих регионах стали выделять инспекторов в отдельную структуру госэконадзора, «что позволяет осуществлять более качественный и объективный надзор». «Но самое главное в деятельности будущей структуры — это открытость для населения»,— добавила зам­министра.

Впрочем, до сих пор окончательно неизвестно, в какой организационно-правовой форме будет существовать госэконадзор. В Минприроды „Ъ“ пояснили: «Губернатор сказал, что возможно, он станет самостоятельной структурой, но не говорилось, что это будет ­однозначно».

Заметим, что фактически идет возвращение к прежней структуре, существовавшей до января 2013 года. По 2005 год эконадзор действовал в структуре регионального минприроды, но в мае 2005 года был создан юридически самостоятельный Комитет регионального государственного экологического надзора, который подчинялся непосредственно только губернатору. Однако летом 2012 года было принято решение о его ликвидации и переводе его штата в региональное министерство лесного хозяйства, природопользования и экологии. Как пояснялось тогда „Ъ“, это было сделано «по инициативе губернатора в целях улучшения управления и оперативности контроля в сфере экологии». Председатель комитета госэкоконтроля Константин Долинин, занимавший этот пост последние годы перед расформированием, считает, что ликвидировано ведомство было «исключительно по одной причине — из-за большой активности сотрудников комитета». «Просто мы реально с помощью общественных инспекторов в муниципальных образованиях вскрывали очень много нарушений, в том числе в градостроительной сфере, незаконном захвате зеленых зон, и все это, полагаю, повлекло массу жалоб от весомых хозяйствующих субъектов и недовольство руководителей муниципалитетов, также принимавших незаконные решения. Видимо, количество жалоб достигло критической массы и решили просто избавиться от комитета»,— сказал господин ­Долинин.

Юрист и профессиональный эколог, экс-руководитель управления Росприроднадзора по Ульяновской области Александр Каплин (покинул пост в сентябре после начала процесса слияния ульяновского управления с самарским) считает, что «госэконадзор будет эффективен только в одном случае — если он будет самостоятельной структурой, подчиненной только губернатору». «Не будет объективного рассмотрения, если те же лица, что дают разрешение на водопользование или лицензию на недра, будут осуществлять проверки этого. Люди не будут контролировать сами себя. Должно быть два независимых друг от друга ведомства, никак не пересекающихся ни в каких полномочиях: одно распределяет ресурсы, другое — контролирует их использование. Известно, что в погоне за инвестициями многие стараются сэкономить на экологии, и потому экологи не должны оставаться на вторых ролях. Возможно, в 2012 году хотели сэкономить на аппарате, но слияние госэконадзора с минприроды было ошибкой»,— сказал господин Каплин, заметив, что сегодняшнее решение губернатора он поддерживает, «хотя даже 10 человек штата гос­эконадзора недостаточно для Ульяновской области».

Сергей Титов, Ульяновск