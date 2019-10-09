Две модели BMW получили пять звезд в краш-тестах

Организация Euro NCAP провела очередную серию краш-тестов новых автомобилей, в рамках которой была проверена пассивная безопасность хэтчбеков BMW 1-Series и Peugeot 208, седана BMW 3-Series и внедорожника Jeep Cherokee.

Новый хэтчбек BMW 1-Series удостоился наивысшей оценки в пять звезд. Безопасность для взрослых пассажиров оценена в 83%, безопасность детей — в 87%, пешеходов (в случае наезда) — в 76%, работа электронных помощников — в 72%.

Седан BMW 3-Series также получил пять звезд: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 97%, детей — 87%, пешеходов — 87%, работа электронных помощников — 76%.

В свою очередь, хэтчбек Peugeot 208 получил четыре звезды: безопасность для взрослых пассажиров получила оценку в 91%, детей — 86%, пешеходов — 56%, работа электронных помощников — 71%.

Четыре звезды также получил внедорожник Jeep Cherokee. Безопасность взрослых пассажиров модели составила 80%, детей — 78%, пешеходов — 56%, работа электронных помощников — 69%.