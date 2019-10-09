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Перевозки пассажиров поездами «Аллегро» выросли на 15,9% за девять месяцев

За девять месяцев текущего года скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки перевезли в общей сложности 423,9 тыс. пассажиров, что на 15,9% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. При этом в сентябре этого года поездами «Аллегро» воспользовались 48,9 тыс. человек — на 14,1% больше, чем в сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам 2018 года поезда «Аллегро» перевезли 481,8 тыс. пассажиров.

При этом в ОЖД уточнили, что всего с момента запуска международного скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки (с 12 декабря 2010 года) поездами «Аллегро» перевезено 3,7 млн человек.

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