УФАС возбудило четыре уголовных дела против ПАО «Т плюс»

УФАС Ульяновской области возбудило четыре уголовных дела против ПАО «Т-плюс» за злоупотребление доминирующем положением. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Ранее УФАС дважды признавало «Т плюс» виновным в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции». Также УФАС заподозрила компанию в незаконном завышение цен на тарифы с октября 2018 по март 2019 года. УФАС обвиняло «Т плюс» в махинациях с выставлением платы одновременно по счетчикам, а также расчетным путем.

Анастасия Юдина