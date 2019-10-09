Главгосэкспертиза одобрила проект модернизации причалов ММТП

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проекту модернизации пяти причалов на территории Мурманского морского торгового порта.

Как сообщили в ведомстве, проектной документацией предусмотрено формирование операционной акватории причалов №№ 9-14 и внешних подходов ММТП для обеспечения постановки и обработки судов с учетом расположения и технического состояния действующих причальных сооружений.

В сообщении уточняется, что работы будут проводиться в условиях действующего предприятия. Застройщиком и техническим заказчиком объекта выступает ФГУП «Росморпорт».