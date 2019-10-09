В Самарской области до 2025 года из ветхого жилья расселят 22 697 человек

С 2019 по 2025 годы в Самарской области планируется переселить 22 697 человек из аварийного жилищного фонда площадью 363, 8 тыс. кв. м. Об этом сообщили в областном правительстве.

За счет бюджетных средств переселят 21 170 человек, по договорам развития застроенных территорий новое жилье получат 1527 человек.

До конца года в регионе планируется расселить 450 граждан из аварийного жилья площадью 9,2 тыс. кв. м. В 2020 году новое жилье площадью 23,2 тыс. кв. м. получат 1 138 людей.

«Расселение граждан из аварийного жилищного фонда в период с 2019 по 2021 годы планируется тремя способами: посредством приобретения жилых помещений в готовом жилье у застройщика, приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками и участие в долевом строительстве»,– поясняют в облправительстве.

Ани Айвазян