ГПБ-факторинг совместно с Газпромбанком провели бизнес-завтрак в Уфе

2 октября 2019 года в ресторане «Россинский» города Уфы прошел бизнес-завтрак, посвященный темам использования современных финансовых инструментов для бизнеса, в частности – инновационным технологиям в факторинге. В мероприятии приняли участие более шестидесяти руководителей крупнейших предприятий Республики Башкортостан, а также представители государственных структур. Организаторами встречи выступили «ГПБ-факторинг» совместно с Газпромбанком.

Открыла мероприятие Роза Назиповна Уразгильдеева, управляющий филиалом Газпромбанка в г. Уфе, которая отметила важность и необходимость обсуждения в формате открытого диалога с бизнес-сообществами темы и продукты, которые сегодня помогут подобрать оптимальный инструментарий для оперативного решения финансовых задач компании.

С приветственным словом к гостям мероприятия обратилась и Фануза Фаритовна Калимуллина – начальник экономического отдела Отделения Национального банка по Республике Башкортостан. Она отметила особую актуальность темы бизнес-завтрака, так как «переход России в целом и Республики Башкортостан в частности на новую модель роста невозможен без обеспечения доступности современными финансовыми инструментами на рынке – будь то долговое или долевое финансирование, инструменты страхования, лизинга и, естественно, инструменты факторинга». Фануза Фаритовна пожелала гостям завтрака открыть для себя новые возможности развития бизнеса, в том числе и при использовании факторингового финансирования.

Деловая программа бизнес-завтрака началась с выступления Татьяны Штоль, заместителя министра экономического развития Республики Башкортостан, которая представила доклад об особых условиях для бизнеса в Республике, рассказав гостям завтрака о преимуществах муниципальных образований, в границах которых создаются особые экономические зоны.

Особый интерес у гостей мероприятия вызвало выступление Елены Молокановой, генерального директора «ГПБ-факторинг», которая рассказала присутствующим об актуальных схемах факторингового финансирования, специальных программах и о тех возможностях, которые могут использовать клиенты, применяя данный продукт: «Вы нам ставите задачу, а мы уже сами подбираем оптимальное решение – будь то расчеты с налоговыми органами, ЖКХ или зарубежными поставщиками. Сейчас возможно реализовать практически любые схемы под различные потребности бизнеса, - отметила Елена. – Обращу ваше внимание на то, что в августе этого года мы открыли обособленное подразделение в Уфе. И теперь сотрудник «ГПБ-факторинг» помогает на месте решать оперативные вопросы и реализовывать проекты по факторинговому финансированию с предприятиями Башкортостана». Далее Елена Молоканова ответила на ряд вопросов гостей касательно деталей реализации факторингового финансирования: про взаимодействие с компаниями из МСБ, про кредитные риски, существующую систему оценки клиентов, скорость финансирования и, конечно же, стоимость факторинга.

Продолжила тему факторинга Елена Фомина, директор по правовым вопросам «ГПБ-факторинг». В своем выступлении Елена коснулась юридических аспектов применения факторингового финансирования, представив возможные варианты использования схем финансирования при нововведениях в законодательстве.

С докладом о том, чем же можно и нужно воспользоваться бизнесу в целом, чтобы улучшить свои финансовые показатели, выступил Игорь Владимирович Смолягин – директор по работе с инвесторами АО "Корпорация развития Республики Башкортостан".

В заключительной части бизнес-завтрака клиент «ГПБ-факторинг», который занимается строительством объектов в нефтегазовом секторе, поделился практическим кейсом решения вопроса по привлечению дополнительных средств для финансирования субподрядных организаций без дополнительной долговой нагрузки на баланс.

После завершения мероприятия участники в дружеской обстановке неформального общения обменялись мнениями со спикерами и организаторами по тематике бизнес-завтрака, особенно отметив полезность полученной информации.