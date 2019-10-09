Ниша частных детских садов в Башкирии оказалась не занята

Римма Утяшева, депутат Госсобрания Башкирии

Проблемы развития негосударственного сектора в дошкольном образовании обсудили на круглом столе РБК Уфа.



В дискуссии приняли участие заинтересованные министерства и ведомства. Организатором круглого стола выступил медиахолдинг РБК Уфа при поддержке Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Башкортостана.

На сегодня в республике получили лицензии 33 представителя бизнеса, при этом частных детских садов насчитывается более 100, поскольку один человек может открыть несколько таких учреждений. При этом частных детских садов в республике явно недостаточно и рынок весьма далек от насыщения, сошлись во мнении все спикеры. По словам руководителя ЦИСС Башкортостана Ирины Абрамовой, как одна из ниш социального предпринимательства, в республике это направление находит поддержку, которую руководство региона оказывает на системной основе.

Ирина Абрамова, руководитель ЦИСС Башкортостана

«Важно обсуждать, какие льготы и преференции могли бы получить предприниматели, которые будут оказывать услуги, востребованные обществом», — подчеркнула она.

По мнению депутата Госсобрания Башкирии Риммы Утяшевой, государственными детскими садами дети от трех лет до семи обеспечены практически полностью. Вместе с тем не секрет, что они переполнены, и такая ситуация стимулировала спрос на частные учреждения, который последние три-четыре года растет, считает Утяшева. Она отметила высокую степень контроля, который обеспечивается сертификацией и лицензированием, что не мешает родителям самим влиять на степень безопасности и обеспечение комфортных условий. Депутат сделала акцент на проблеме демографии в Башкирии.

«Детские сады должны быть как частные, так и государственные, ведь мы хотим увидеть рост рождаемости в Башкирии и верим в положительные демографические изменения», — заявила Утяшева.

По мнению первого заместителя министра образования Башкортостана Ильдара Мавлетбердина, средства, которые идут на поддержку негосударственного сектора дошкольного образования, достаточны для того, чтобы поддержать развитие бизнеса.

«Они направляются на компенсацию заработной платы педагогическим работникам, приобретение мягкого инвентаря и учебных пособий, сумма хорошая», — отметил представитель министерства.

Одновременно Мавлетбердин подчеркнул, что на господдержку могут рассчитывать только те негосударственные детские сады, которые имеют лицензию на образовательную деятельность, и речь идет пока всего о 33 субъектах бизнеса, что для республики явно недостаточно.

Он рассказал, что ФАС разработала новые подходы к определению развития конкуренции на рынках услуг, которые будут применяться и к частным детским садам. Ранее при рейтинговании с позиции развития рынка достаточно было иметь один лицензированный частный детский сад. Теперь контролирующий орган уходит от оценки количества детских садов и концентрируется в своих требованиях на доле детей, которые посещают частные детские сады, имеющие лицензии. Была озвучена цифра порядка 3% от 240 тыс. для республики.

«Мы за три года должны этот показатель выполнить. Сейчас мы готовим дорожную карту, чтобы эту долю довести до установленной Федеральной антимонопольной службой. Несколько совещаний руководитель УФАС республики уже с нами провел», — сообщил Ильдар Мавлетбердин.

На вопрос о демографических рисках, которые сопряжены с деятельностью в этой нише социального предпринимательства, замминистра ответил — «демографическая яма будет, но никто не отменял естественные процессы миграции».

Начальник отдела надзора по гигиене детей Роспотребнадзора Римма Ахметшина, отметила, что ежемесячно в их адрес поступает всего одно-два обращения. Одновременно фиксируется до пяти обращений от жителей, которых не устраивает соседство с частными детскими учреждениями. Такое количество уже говорит о довольно сложной ситуации, требующей урегулирования, отметила Ахметшина.

Раиль Асадуллин, депутат Госсобрания Башкирии

«Мы смотрим вперед, но при этом смотрим сквозь очки прошлых лет! — обратился к собравшимся депутат Госсобрания Башкирии Раиль Асадуллин. — Рынок не пропадет, он не может пропасть. Но мы привыкли подходить к детским садам, как частным, так и государственным, опираясь на мерки советского периода. Почему в детских садах в группах должно быть по 30-40 детей? Почему в перспективе не может быть в группе 15-20 детей? Почему в детских садах не могут появиться какие-то дополнительные виды услуг, о которых мы ещё не знаем? На мой взгляд, рынок частных детских садов в республике, конечно же, будет развиваться. Мы рады появлению новых муниципальных детских садов, рады появлению частных, ожидая, что именно они будут предлагать совершенно новые виды услуг для детей».

Руководитель ЦИСС рассказала, что сформирован пул детских садов, которым будет оказываться помощь со стороны центра на системной основе. В ближайшее время ЦИСС проведет серию обучающих семинаров для предпринимателей, готовых работать в этой рыночной нише с высокой социальной значимостью. В качестве лекторов приглашены специалисты с большим практическим опытом.

«Уфа вместе с соседними Уфимским и Иглинским районами имеют мощный потенциал развития негосударственного сектора бизнеса — частных детских садов, — считает Ирина Абрамова. — Надо как можно доступнее и шире освещать это и показывать предпринимателям те направления, где их услуги могут быть востребованы, и где государство не совсем справляется — например, в создании групп для детей до трех лет. Это однозначно сейчас очень перспективное направление».