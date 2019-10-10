Деньги клубам вместо льгот спонсорам

Начиная с 2020 года финансовая поддержка профессиональных спортивных клубов будет вестись по новому принципу.

Деньги начнут поступать напрямую из областного бюджета, причем выделять средства будут после прохождения конкурса. От прежней формы финансирования через поддержку клубов спонсорами, которые затем получали льготы по налогу на прибыль, решили отказаться. Пакет поправок в региональный парламент внес глава региона Глеб Никитин.

Председатель комитета по бюджету и налогам Заксобрания Александр Шаронов считает важным преимуществом прямого выделения денег из бюджета прозрачность финансовых отношений и возможность контроля над расходованием средств со стороны уполномоченных органов.

Именно прозрачность финансирования спортивных команд эксперты называют одним из главных аргументов в пользу принятия такого решения. Один из ярких примеров – проведение недавней ревизии в Хоккейном клубе «Торпедо», в ходе которой выяснилось, что в бюджете спортивного клуба не достает 500 миллионов рублей. С 2020 года на все команды ежегодно будет выделяться 1,4 млрд рублей.

Напомним, что в 2016 и 2017 годах ряд депутатов Заксобрания, входивших в разные фракции, выступали против предоставления миллиардных налоговых льгот спонсорам профессиональных спортивных клубов.