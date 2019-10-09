Аldo Coppola привозит в Россию австралийскую косметику Sodashi

В центрах красоты Aldo Coppola на эксклюзивной основе появился новый органический бренд Sodashi , причем, как и сама косметика, так и процедуры по уходу для лица и тела — для всех типов кожи, для омоложения, увлажнения и питания, — отдельно уходы для мужчин.

Марка была основана в 1999 году и все ее средства состоят из натуральных ингредиентов. Все они изготавливаются с использованием эфирных масел, экстрактов, натуральных масел и высушенных на солнце глин. В производстве используются лаванда, дамаская роза, иланг-иланг, бергамот. Уникальные свойства средств, а также ограниченный объем производства, определяют их цену на рынке. Например, как сообщает официальный релиз компании, лаванда поставляется из города Прованс, Франция и стоит $4500 за 1 кг.