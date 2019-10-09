Экспорт сыров из Краснодарского края увеличился на 45%

Вице-губернатор Кубани Андрей Коробка сообщил в рамках ХХI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», проходящей в Москве, что с начала текущего года достигнут рост экспорта сыров на 45%, масложировой продукции на 33%, сгущенных консервов на 32%, винодельческой продукции на 7%.

На выставке регион представляет селекционные достижения местных семеноводческих научных центров и региональные гастрономические бренды: краснодарский чай, яблоки и сыры.

С 2019 года Кубань планирует выделять деньги из краевого бюджета на субсидирование процентной ставки по льготным кредитам на закупку сырья для поддержки кондитерских предприятий (в 2019 году – около 4 млн руб., в 2020-м - около 100 млн руб.). К 2024 году Краснодарский край ставит целью нарастить эксперт собственной продукции до $3,8 млрд.

Василий Хитрых