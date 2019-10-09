Forbes: Андрей Кузяев подарил Курентзису дом и сделал его почетным гражданином Демидково

Издание Forbes сегодня опубликовало материал «Великая пермская революция», посвященный событиям 12-летней давности в Перми. Свои комментарии дали бывший губернатор Олег Чиркунов, бизнесмен Андрей Кузяев. В материале описываются истории про ключевые проекты пермской культурной революции (музей PERMM, приглашение Теодора Курентзиса в Пермь) и что с ними стало.

В частности, Forbes описывает сегодняшнюю жизнь экс-губернатора Олега Чиркунова, который стал виноделом и большую часть времени проводит в Европе, во Франции. Сообщается, что в купленное в мае 2016 года винное шато (45 га) Олег Чиркунов инвестировал 1 млн евро. Под руководством Клода Бургиньона, одного из лучших специалистов по анализу почв во Франции, изменил порядки на плантациях, посадил 15 га новых виноградников, нанял амбициозных специалистов.

Олег Чиркунов признался автору заметки, что в своем винограднике собирался открыть вместе с Маратом Гельманом арт-резиденцию.

«Но пока не удалось. Но «за эту выставку в Венеции меня оштрафовали на €40 000. Сказали, что выгодоприобретатель не юридическое лицо, которое вот это все организовывало, а лично вы, поэтому заплатите налоги» - заявил экс-губернатор.

Также в заметке отмечается, что краевые власти (в 2018 году – «Ъ-Прикамье») отказались присвоить теперь уже бывшему худруку пермской оперы Теодору Курентзису звание почетного гражданина Пермского края.

Тогда Андрей Кузяев, владелец элитного поселка в деревне Демидково, подарил господину Курентзису дом и пожаловал ему титул почетного гражданина Демидково.

Эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердили источники, знакомые с ситуацией.

«Мы верим, что Теодор вернется. И театр мы построим» - также заявил Forbes господин Кузяев.