В Саратове проверяющая получила 250 тыс. руб. за незаконное уменьшение платы за сброс отходов

В Саратове возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из управлений коммерческой организации, которая подозревается в коммерческом подкупе в крупном размере (п. «в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

По версии следствия, 9 сентября начальник получила от представителя проверяемой организации 250 тыс. руб. за незаконное уменьшения платы за сброс производственных отходов с превышением уровня загрязняющих веществ.

Противоправные действия были выявлены и пресечены УФСБ России по Саратовской области.

Марина Ковалева