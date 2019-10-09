Курсант краснодарского военного авиаучилища осужден за грабеж офисов микрокредитных компаний

Майкопский гарнизонный военный суда признал Алексея Дюлюкова, курсанта ФГКУ «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков им. А.К. Серова», виновным в двух разбойных нападениях и назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Главного военно-следственного управления СК РФ. Молодой человек грабил офисы микрокредитных компаний (МКК), чтобы рассчитываться с собственными долгами.

По данным СК РФ, Алексей Дюлюков имел перед несколькими микрокредитными компаниями неисполненные обязательства на 90 тыс. рублей. 22 апреля 2019 года военнослужащий, надев маску, зашел в офис МКК «Микрозайм» в Армавире, достал предмет, внешне напоминающий пистолет, и забрал у сотрудника МКК 28 тыс. рублей. 1 мая того же года господин Дюлюков заставил сотрудника МКК «Пятак» в Армавире передать ему 61 тыс. руб. В ходе судебного заседания курсант заявил, что деньги он потратил на погашение долгов, также он собирался купить кольцо для девушки.

Анна Перова, Краснодар