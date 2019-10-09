В Петербурге в два раза вырос объем сделок на рынке качественной складской недвижимости

Объем сделок на рынке качественной складской недвижимости в Петербурге по итогам девяти месяцев 2019 года составил 210,7 тыс. кв. м. Этот показатель в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом объем спроса с января по сентябрь уже превзошел годовые результаты 2017 и 2018 годов, когда было реализовано 191 тыс. и 184 тыс. кв. м соответственно, сообщили в международной консалтинговой компании Colliers International.

По данным аналитиков, более половины от общего объема сделок за указанный период в этом сегменте (53%) обеспечили сделки, закрытые по схеме built-to-suit.

В то же время эксперты отмечают, что на фоне роста спроса заметно снизился объем вакантных площадей в качественных складских объектах. В частности, по состоянию на конец сентября 2019 года уровень вакантности здесь составил 2,7% от объема рынка (81,1 тыс. кв. м). Этот показатель является минимальным с 2013 года.