Штаб Навального в Челябинске возглавил муниципальный депутат

Новым координатором штаба Алексея Навального в Челябинске стал депутат калининского райсовета Максим Лапин. Об этом сторонники политика сообщили в группе «Команда Навального | Челябинск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Он часто помогал нам с организацией различных мероприятий и участвовал в митингах. Его незаконно задерживали 9 сентября на акции против пенсионного грабежа и 27 июля во время московских протестов», - говорится в сообщении челябинского штаба.

Бывший координатор челябинского штаба Борис Золотаревский переехал в Москву, где продолжил работу в рядах сторонников Алексея Навального.