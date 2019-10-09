В Самаре планируется построить новую станцию метро на набережной

Министерство строительства Самарской области ищет подрядчика, который скорректирует проект планировки территории исторического центра Самары. Речь идет об участке в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватории рек Волга и Самара. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стартовая цена контракта составляет более 6,9 млн руб. Исполнителя определят в ноябре текущего года. Подрядчик скорректирует транспортную схему для строительства Южной обводной дороги от ул.Водников до Южного шоссе, красные линии в границах ул. Кутякова и зоны планируемого размещения объектов капитального строительства в нескольких кварталах. Кроме того, исполнителю предстоит внести правки в схему инженерных сетей и линию метрополитена для размещения его новой станции в районе набережной Волги.

В настоящий момент в Самаре работает одна линия метрополитена – из десяти станций. Последнюю из них — «Алабинскую» — ввели в эксплуатацию по временной схеме в 2015 году.

Георгий Портнов