Глава Адыгеи подписал с инвестором соглашение о создании кластера в сфере молочного козоводства

Сегодня в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень - 2019» Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и генеральный директор «Агрохолдинг Мирный» Елена Гангало подписали инвестиционное соглашение. Оно предусматривает создание кластера по производству козьего молока, который будет включать молочно-товарную ферму на 2 тыс. голов дойного стада и мини-завод по переработке козьего молока производительностью до 5 тыс. литров молока в смену, а также ряд других объектов.



Проект был разработан с учетом современного европейского опыта молочного козоводства и прошел аудит зарубежных экспертов и ветеринаров. Он будет использован в Адыгее при создании крупного агропредприятия по производству и переработке козьего молока.

Для реализации проекта инвестору был выделен земельный участок в Майкопском районе у поселка Трехречный площадью 600 га. Здесь уже идет строительство инженерных коммуникаций, корпусов молочно-товарной фермы, административного здания. Кроме того, планируется строительство мини-завода.

Предприятие будет выпускать все основные виды молочной и кисломолочной продукции из козьего молока, в том числе и адыгейский сыр. Для запуска первого комплекса заключен договор на поставку 1,5 тыс. коз заанненской породы, обладающей одной из самых высоких в мире молочной продуктивностью. В ноябре намечена поставка первой партии коз. Реализовать проект планируется до конца года. Объем инвестиций составит более 605 млн. рублей.

По мнению главы Адыгеи Мурата Кумпилова, этот проект, при реализации которого инвестор использует научный подход и новые технологии, существенно повлияет на дальнейшую работу по изменению структуры сельского хозяйства, выполнению задач по развитию молочного животноводства и увеличению объемов производства адыгейского сыра. Кроме того, при наращивании объемов производства козьего молока будет рассмотрен вопрос организации поставок этого напитка в детские образовательные учреждения.

«В настоящее время в стране очень высокий потребительский спрос на полезное козье молоко, которое, как известно, повышает иммунитет. И основная часть продуктов из козьего молока обеспечивается за счет импорта. Наш рынок пока не способен удовлетворить спрос в полной мере. Поэтому мы заинтересованы в этом крупном и важном инвестиционном проекте, реализация которого положит начало созданию новой отрасли в сельском хозяйстве региона и появлению кластера по производству молока», – отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость и перспективность проекта, для реализации которого инвестору оказывается содействие. Ранее на Координационном совете по экономической политике РА принято решение о сопровождении проекта по принципу одного окна. Накануне он получил статус приоритетного. В результате инвестор получает содействие органов власти при решении ряда административных вопросов. Кроме того, компания «Агрохолдинг Мирный» может воспользоваться формами государственного стимулирования инвестиционной деятельности на условиях, которые определены подписанным сегодня инвестиционным соглашением.