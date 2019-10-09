10 октября, четверг
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Правительство предлагает не наказывать бизнес приостановкой работы

Правительство России подготовило поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), позволяющие уйти от такой формы наказания, как приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

«Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор,— заявил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным руководитель аппарата правительства, вице-премьер Константин Чуйченко (цитата по «РИА Новости»).— В настоящее время мы подготовили соответствующие поправки к КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм».

В феврале Константин Чуйченко рассказал в интервью “Ъ” о планах продолжить реформу контрольно-надзорной деятельности.

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