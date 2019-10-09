В Новороссийске за долги по зарплате под суд пойдет директор корпорации

Следственный отдел по Новороссийску краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «Корпорация АС Групп Секьюрити». Он подозревается в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы 161 подчиненному сотруднику (ч.2 ст.145.1 УК РФ). Долг перед работниками предприятия составил более 9,4 млн руб. Санкции инкриминируемой директору статьи предполагают до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, с января по июль текущего года директор корпорации не платил зарплату сотрудникам, хотя у него имелась на это реальная возможность. Деньги, сообщают в СУ СКР по краю, он использовал на иные нужды предприятия.

В настоящее время задолженность погашена в полном объеме, но расследование уголовного дела продолжается.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Корпорация АС Групп Секьюрити» зарегистрирована в Новороссийске в 2013 году. Ее директор – Анатолий Аксенов. Общество осуществляет деятельность в области управления ценными бумагами и финансовыми рынками. По итогам 2018 года выручка ООО составила 43,6 млн руб., а чистая прибыль – 2,2 млн руб.

Дмитрий Михеенко