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Министром здравоохранения Нижегородской области стал главврач Борской больницы

Министром здравоохранения Нижегородской области назначен главврач Борской центральной районной больницы Александр Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Господин Смирнов родился в 1960 году, закончил Горьковский государственный медицинский институт имени Кирова. С 2009 года по 2017-ый был заместителем губернатора Новгородской области, а в 2018 году занял должность главврача Борской ЦРБ.

Напомним, прежний министр здравоохранения региона Антон Шаклунов покинул пост в апреле 2019 года. Тогда сообщалось, что к нему появились вопросы по поводу закупок медоборудования для больниц. Исполняющей обязанности главы министерства с того момента была первый замминистра Елена Саксонова.

Анастасия Еремина


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