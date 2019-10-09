Министром здравоохранения Нижегородской области стал главврач Борской больницы

Министром здравоохранения Нижегородской области назначен главврач Борской центральной районной больницы Александр Смирнов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Господин Смирнов родился в 1960 году, закончил Горьковский государственный медицинский институт имени Кирова. С 2009 года по 2017-ый был заместителем губернатора Новгородской области, а в 2018 году занял должность главврача Борской ЦРБ.

Напомним, прежний министр здравоохранения региона Антон Шаклунов покинул пост в апреле 2019 года. Тогда сообщалось, что к нему появились вопросы по поводу закупок медоборудования для больниц. Исполняющей обязанности главы министерства с того момента была первый замминистра Елена Саксонова.

Анастасия Еремина