Экспресс-гарантии от Банка «Кубань Кредит»

Банк «Кубань Кредит» ввел в действие новую услугу – экспресс-гарантию, которая предназначена юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для обеспечения ими обязательств в рамках госзакупок.

Гарантии предоставляются на участие в конкурсе или аукционе (тендерная), на исполнение обязательств по договору/контракту, на возврат авансового платежа, на обеспечение гарантийных обязательств.

Услуга доступна в режиме онлайн с передачей в Банк минимального пакета документов, то есть получить ее можно в любой точке страны. Документооборот совершается с использованием электронной цифровой подписи. Клиенты могут рассчитывать на сумму до 35 миллионов рублей сроком до 5 лет. Из других преимуществ - решение о предоставлении принимается в течение одного рабочего дня, отсутствие обеспечения.

За первую неделю действия услуги клиентам было предоставлено 17 гарантий.