В Самаре продолжаются дорожные работы на улице Стара-Загора

В Самаре раньше запланированного срока начались ремонтные работы на одном из участков улицы Стара-Загора. Об этом сообщает пресс-службы городской администрации.

В настоящее время проводятся ремонтные работы на ул. Стара-Загора на участке от ул. Воронежской и до ул. Ново-Вокзальной. Ремонт данного участка был запланирован на следующий год. На данный момент рабочие фрезеруют асфальт и устанавливают бортовой камень. При наличии хорошей погоды подрядчик планирует до ноября выполнить большую часть работ, запланированных на 2020 год.

Анастасия Юдина