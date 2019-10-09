Завод «Буммаш» из Ижевска устранил нарушения закона об охране воздуха

ООО «Завод "Буммаш"» из Ижевска устранило нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха. Ранее их выявила природоохранная межрайонная прокуратура, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Прежде на предприятии не была установлена санитарно-защитная зона, не были разработаны проекты нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ, прошедших санитарно-эпидемиологическую экспертизу. Сам выброс веществ осуществлялся без необходимых документов, а производственный экологический контроль на заводе не велся. Установки очистки газа работали без программы проведения техобслуживания, технический осмотр и проверка показателей работы установок также не проводились.

После требования прокурора нарушения на заводе были устранены. Главного инженера предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее по постановлениям прокурора само общество и его гендиректора привлекли к административной ответственности.