ИСК Уфы потратит на проект волейбольного центра в парке Калинина Уфы до 48 млн рублей

АО «Специализированный застройщик Инвестиционно-строительный комитет Уфы» закажет ООО ГК «Георекон» проект строительства Центра волейбола в уфимском парке имени Калинина стоимостью 48,51 млн руб., следует из информации на портале госзакупок. Контракт заключается с единственным поставщиком услуги, то есть без конкурса или аукциона.

По условиям заказчика, проект центра должен быть готов до 20 марта 2020 года. Предусмотрено две очереди: в первую входит строительство волейбольной арены с гостиницей на 160 мест, шестью волейбольными площадками, универсальным спортзалом, банкетным залом, малым и большим тренажерными залами, парковкой, во вторую — фитнес-центр с бассейном площадью до 9 тыс. кв. м.

ООО «ГК Георекон» образовано в Уфе в 2013 году. Принадлежит, по данным Kartoteka.ru, Наталье Шуйской (85%) и Ильшату Ардиеву (15%).

Строительство центра приурочено к проведению в Уфе в 2022 году чемпионата мира по волейболу. Стоимость проекта в минспорта Башкирии ранее оценивали в 1,5-2 млрд руб.

Майя Иванова