В Свердловской области запустили мобильное приложение для отслеживания пригородных автобусов

В Свердловской области запустили мобильное приложение «Транспорт ЕК», которое позволит отслеживать передвижение пригородных автобусов.

По данным департамента информационной политики Свердловской области, в программу занесены маршруты четырех муниципальных районов: Ирбитского, Камышловского, Красноуфимского и Каменск-Уральского. По мнению замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Дмитрия Брусянина, жители области, особенно те, кто выезжает с промежуточных остановочных пунктов, испытывают определенные трудности с поиском актуального расписания автобусов. «Кроме того, не всегда водители четко следуют маршруту и останавливаются на каждой остановке. Программа поможет решить все эти проблемы», — отмечает замминистр.

Приложение сделано на навигационно-информационной системе на базе технологий ГЛОНАСС. «Транспорт ЕК» можно установить бесплатно на популярных сервисах для скачивания приложений.

Анна Макушина