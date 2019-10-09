Опасность ведут к нулю

В Краснодаре прошел круглый стол, посвященный проблемам охраны труда и реабилитации пострадавших работников

Обеспечение безопасности труда и реабилитация пострадавших работников остаются одними из важнейших вопросов для российской экономики. В условиях, когда подготовить квалифицированного специалиста — это трудно и дорого, беречь кадры целесообразно даже с сугубо финансовой точки зрения. Не говоря уже о социальной, ведь государство обязано заботится о каждом своем гражданине. О том, как эта задача сегодня реализуется в крае, речь пошла на прошедшем в Краснодаре круглом столе «Государственные услуги Фонда социального страхования, трудовая реабилитация пострадавших на производстве и передовые подходы в профилактике производственного травматизма».

Начал мероприятие управляющий Краснодарским региональным отделением ФСС РФ Александр Рунов. По его словам, в данный момент численность получателей помощи по линии фонда, пострадавших в рабочих условиях, в регионе составляет 8,6 тыс. человек. 5,8 связаны с несчастными случаями на производстве, 1,6 — страдающие профессиональными заболеваниями, и 1,2 тыс. - имеющие право на получение страховых выплат по потере кормильца. Больше всего средств фонд направляет на обеспечение санаторно-курортного лечения и закупку технических средств реабилитации. «При этом, хотя общий объем страховых случаев, связанных с рабочей деятельностью, снижается, количество случаев со смертельным исходом пока имеет тенденцию к росту, и это тревожит», - обратил внимание Александр Рунов.

Руководитель государственной инспекции труда Александр Колосов назвал основные причины травматизма. Самая распространенная — падение с высоты. Также нередки травмы из-за нарушений ПДД, плохой организации производства работ и пренебрежения техникой безопасности. За восемь месяцев 2019 года в крае произошел 81 несчастный случай на производстве, 56 — с тяжелыми последствиями, 18 — со смертельным исходом. «Анализ показывает, что чаще всего это происходит в сфере строительства, на обрабатывающих производствах, в транспортной отрасли и сельском хозяйстве», - пояснил Александр Колосов. Снизить количество происшествий, по его мнению, можно лишь совместными усилиями органов власти, работодателей, надзорных структур и самих работников.

Заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Ирина Чаркова считает, что иногда причина банальна — у руководства предприятий не хватает знаний, чтобы грамотно выстроить работу по охране труда. По ее словам, стратегия Правительства РФ направлена на ликвидацию рисков для трудящихся и сохранение человеческого капитала. В рамках этой работы федеральное министерство труда уже подписало меморандум о сотрудничестве по продвижению концепции Vision Zero (программы «нулевого травматизма»). «Конечно, нулевых показателей добиться сложно, однако такой подход предусматривает методологию работы внутри предприятий. Она заключается в нескольких основных правилах, которые позволят снизить риски», - пояснила Ирина Чаркова.

Участвовали в мероприятии и представители бизнеса. Руководитель службы охраны труда монтажно-наладочного управления № 1 АО «Электросевкавмонтаж» Галина Коробцова рассказала, что компания понимает важность расходов на обеспечение охраны труда — если в 2018 году они составляли 508 тыс. руб., то в 2019-ом возросли до 1 млн руб.

В 68% случаев причиной получения травм является человеческий фактор. Чтобы снижать количество таких происшествий, руководство предприятий само должно показывать пример приверженности принципам охраны труда, - считают эксперты. По их словам, микротравмы — уже начало большой беды, сигнал, который нельзя игнорировать. Ведь, если не обращать внимания на мелкие происшествия, рано или поздно систематические нарушения приведут к трагедии. Среди других путей снижения травматизма — повышение квалификации и развитие профессиональных навыков у сотрудников.

Часть дискуссии была посвящена качеству реабилитационных мероприятий. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и правам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что пока еще нередки случаи, когда, в связи с особенностями ФЗ № 44 и 223, тендеры выигрывают недобросовестные учреждения, которые выставляют низкую цену, но на деле не способны оказать качественную помощь пострадавшим. Впрочем, эту проблему можно решить путем внимательного составления техзаданий, которые исключают появление «случайных» компаний.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков краевого ФСС Вадим Шкарлет озвучил статистику: если в 2014 году в Краснодарском крае от несчастных случаев пострадали 1107 человек, то в 2018 — 878. Это примерно отражает и ситуацию в стране, где в 2014 году несчастных случаев было 49 тыс., а по итогам 18 — 35 тыс.

Таким образом, положение дел постепенно улучшается, хотя и не так быстро, как хотелось бы. По мнению присутствоваших на меропрятии экспертов, крайне важно обеспечить комплексный подход к решению обоих задач — снижения травматизации и реабилитации уже пострадавших людей.